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Ayvacık Halk Eğitim Merkezi ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlattığı maske dikimi ile ilçenin maske ihtiyacını karşılıyor.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında tıbbi maske üretimine başlanan Ayvacık Halk Eğitimi Merkezi'nde günlük yaklaşık 700 maske üretiliyor. Gönüllü öğretmenler, usta öğreticileri ve kursiyerler vasıtasıyla üretilen maskelerin Ayvacık Kaymakamlığı'na devredileceğini söyleyen Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuray Çetin, “Gönüllü arkadaşların çalışmalarıyla bu maske üretimini artırıyoruz. Şu anda günlük 700'e yakın maske üretiyoruz. Bu rakamı günlük bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz maskeleri kaymakamlığa teslim edeceğiz. Arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz“ dedi.

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