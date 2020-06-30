Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliğinde seçim

Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan seçimde konuşan Kaymakam Cevat Çelik, ilçede yapılan yatırım ve faaliyetler sırasında köy muhtarları ve il genel meclis üyeleriyle birlikte güzel bir ekip çalışması yapıldığını söyleyerek, köylerin birçok ihtiyacının giderilmesi için gayret ettiklerini ifade etti. Konuşmaların ardından yapılan seçimde encümen üyeliklerine il genel meclis üyeleri Turan Tumay ve Nizamettin Akça, muhtarlık üyeliklerine ise Ergün Polat ve Şenol Önal seçildi. Seçime Belediye Başkanı Mesut Bayram da katılırken, muhtarların salonda sosyal mesafeye uygun olarak oturdukları görüldü.