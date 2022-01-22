Ayvacık - Küçükkuyu yolundaki tünellerde ‘ışık göründü' töreni düzenlenecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 11.00'da düzenlenecek Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Tüneli "Işık Göründü" Törenine katılmak üzere Çanakkale'ye geleceğini söyledi. Tüneller tamamlandığında 1 saatlik ulaşım 5 dakikaya inecek.

Çanakkale'de tarihi bir gün yaşanacağını ifade eden Turan, “Çanakkale'mizde salgına rağmen projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Pazartesi günü saat 11.00'da düzenlenecek Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Tüneli Işık Göründü Törenine katılmak üzere şehrimize geliyor. Küçükkuyu tünellerinde artık sona doğru geliyoruz. Küçükkuyu tünelleri bittiği zaman bölge, hem denizden hem de karadan bir merkez haline gelecek. Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolunda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. Kuzey Marmara ile Güney Marmara ve Ege Bölgesi arasında ulaşım kolaylaşacak. Çanakkale ve İzmir limanları ulaşımının lojistik karayolunda yer alan bu yolun tamamlanması can ve mal güvenliğini temin edecek. Bölgenin turizmi ve ticareti de bundan olumlu yönde etkilenecek. En önemlisi bin 700 metre ve 4 bin 20 metre olan tünellerimiz hizmete girdiğinde bazen bir saati bulan dağ yolu 5 dakikada geçilebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.