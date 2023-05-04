Ayvacık tünellerindeki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Küçükkuyu tünellerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Küçükkuyu tünellerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ayvacık'ın Küçükkuyu tünellerinde 1 Mayıs günü Tugay Işıldak'ın kullandığı 17 ACU 163 plakalı otomobil, Troya tünelinde Lütfi Erken'in kullandığı seyir halindeki 22 ACF 126 plakalı kurtarıcı aracına sağ taraftan çarptı. Kazada otomobildeki Tugay Işıldak'ın eşi Esra Işıldak olay yerinde hayatını kaybetti. Kurtarıcının sürücüsü Lütfi Erken ise yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tugay Işıldak ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı tüneller içindeki güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kurtarıcı araca arkadan çarptığı görülüyor.