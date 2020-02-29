Ayvacık'a demir atan gemi ekipleri harekete geçirdi

Çanakkale'de dün bazı göçmenlerin bota binerek Midilli adasına geçtiği Biberderesi sahili açıklarına demir atan gemi, sahil güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün 60 kişilik göçmenin lastik bota biberek Middilli adasına hareket ettiği Biberderesi sahili açıklarına demir atan 96 metrelik Türk bayraklı 'Ümit G' isimli gemi, sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Kıyıya çok yakın bir noktada demir atan gemiyi ve çevresinde bulunan koy ve sahilleri tarayan sahil güvenlik ekipleri, kaptanla irtibata geçti. Kaptanın, Yunanistan'dan Romanya'ya hareket ettiklerini, geminin boş olduğunu, kuvvetli poyraz sebebiyle demir attıklarını söylemesinin ardından ekipler normale döndü.