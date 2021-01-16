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Ayvacık'a kar yağışı başladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. 1 saat boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle ilçe beyaza büründü.


Ayvacık ilçesinde bugün saat 12.00'de kar yağışı başladı. Kısa süre içerisinde ilçe beyaza büründü. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle cadde ve sokakların çoğu boş kaldı. Alışveriş için sokağa çıkan vatandaşlar ise kısa süreliğine karın mutluluğunu yaşadı.


İlçede kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, belediye ekipleri de yollarda tuzlama çalışması başlattı.

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