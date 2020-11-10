Ayvacık'ta 10 Kasım Anma Töreni

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Törene; Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Garnizon komutanı Hv. Üst. İhsan Altınyurt, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, daire amirleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.
Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saat 09.05'de sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Tören, Ayvacık Ümmühan Hatun Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Tuğçe Çubuk'un günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından sona erdi.