Ayvacık'ta 37 mülteci yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe iskelesi açıklarına operasyon düzenledi. Ekipler, lastik bot içinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 18'i çocuk, 10'u kadın ve 9'u erkek olan 37 mülteciyi yakaladı. Hepsi Afganistan uyruklu olan mülteciler, TCSG 61 Botu ile Küçükkuyu açıklarına getirildi. Mülteciler daha sonra Sahil Güvenlik KB 4301 botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na taşınıp kendilerine giysi ve gıda yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.