Ayvacık'ta 500 kişi aynı anda kitap okudu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen programda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 500 kişi, aynı anda kitap okudu.

Ayvacık Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde, ilçenin Adatepe köyü Taş Mektep ve Köy Yaşam Merkezi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı. Öğrenci, öğretmen ve vatandaşlardan oluşan 500 kişi etkinliğe getirdikleri kitapları okuyarak katıldı.

Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ali Ergüven, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Eren Arslantaş'ın da katıldığı kitap okuma etkinliği 2 saat sürdü.

Düzenlenen programda konuşan Kaymakam İlker Eker, “İlçemizin Adatepe köyünde 500 kişilik bir katılımla kitap okuma etkinliği düzenledik. Güzel bir atmosfer de yakaladık. Ardından da açık hava sineması etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe katılan herkese, ev sahipliğinden dolayı Adatepe Muhtarımız Erhan Kabakçıoğlu'na ve Adatepe köy halkına teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde katılım sayısını arttırarak bu tür etkinliklerin devamlılığını arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.