Ayvacık'ta 65 bin 541 kişinin talebi karşılandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ayvacık Vefa Sosyal Destek grupları tarafından bir ay zarfında toplam 65 bin 541 çağrı sahibinin talebi karşılandı.

Ayvacık Kaymakamlığı tarafından oluşturulan vefa sosyal destek grupları 15 araç ve 90 kişilik ekip ile vatandaşların taleplerini karşılanıyor. 22 Mart tarihinden 22 Nisan tarihine kadar geçen süre içerisinde 65 bin 541 çağrının talebi karşılandı.

Ayrıca maske üretimi gerçekleştiren Ayvacık İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nce günlük 1000 adet maske yapılıp, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ihtiyacına göre dağıtımı yapılıyor. Bu zamana kadar da ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının giriş kapılarında, halk pazarlarında, ekmek fırınlarında ve köylerde vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak üzere 49 bin 966 adet maske dağıtımı da yapıldı.