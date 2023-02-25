Ayvacık'ta 7 dakikada toprak analizi yapılıyor

Ayvacık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki dijital toprak analiz cihazı, laboratuvar ortamında yaklaşık 10 gün sürdüğü belirtilen analiz süresini, 7 dakikaya düşürdü. Cihaz, kızılötesi ışınlarla topraktaki bitki besin elementlerinin tespitini yapıp, üreticiye gübreleme tavsiyesinde de bulunuyor.

Ayvacık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kazandırılan dijital analiz cihazı, kızılötesi ışınlar sayesinde topraktaki bitki besin elementlerinin tespitini yapıyor. Ayrıca üreticiye gübreleme tavsiyesinde de bulunan dijital cihaz, toprak analizi süresini de 7 dakikada tamamlıyor. Elde edilen sonuçlar üreticiye bildiriliyor. Üreticiler, topraklarının analizi isterse toprağını Ayvacık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirerek, isterse de kendi tarlasında yaptırabiliyor. Toprak analizi için Ayvacık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmek yeterli oluyor.

Toprak analiz cihazı hakkında bilgi veren Ayvacık ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, “Bu cihazla elimizdeki toprağın azot, fosfor, potasyum, katyon değişimi kapasitesi, organik madde, toprak sıcaklığı gibi toprak yapısıyla ilgili verilere ulaşabiliyoruz. Toprak analizi sonucunda yapılması gereken gübreleme tavsiyesini de üreticimize bildiriyoruz. Üreticimiz hangi ürün için ne kadar gübre ve ilaç atacağını da bu sayede öğrenmiş oluyor. Üretici böylelikle daha bilinçli, çevreye duyarlı, maksimum verim, ekonomik gübreleme ve kalite üzerine kurulu üretim gerçekleştirmiş oluyor" dedi.