Ayvacık'ta avlanmak için evden çıktı, ormanlık alanda cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyünde yaşayan 48 yaşındaki Cengiz Meriç'in ormanlık alanda cesedi bulundu.

Sazlı köyünde yaşayan Cengiz Meriç, dün sabah saatlerinde avlanmak için evinden çıktı. Ormanlık araziye giden Cengiz Meriç'ten yakınları haber alamadı. Gece geç saatlerde Cengiz Meriç kardeşi Cesur Meriç tarafından sazlı köyü yakınlarında arazide ölü bulundu. Cesur Meriç durumu jandarmaya bildirdi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Cengiz Meriç'in cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ormanlık arazide yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen Cengiz Meriç, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çanakkale Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi.