İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvacık'ta çalınan 6 koyun jandarma ekiplerince bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanırken, koyunlar sahibine geri teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanırken, koyunlar sahibine geri teslim edildi.


Ayvacık'ın Naldöken köyünde N.B. isimli şahsa ait 6 adet koyun çalındı. Koyunlarının çalındığını fark eden N.B. durumu Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayın faillerinin E.Ş. ile T.İ. isimli zanlılar olduklarını tespit etti. Yapılan operasyon sonucu şüpheli E.Ş. ile T.İ. gözaltına alınırken, çalınan koyunlar sahibi N.B.'ye teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.