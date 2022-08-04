İhlas Haber Ajansı

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Ayvacık'ta çıkan orman yangını kontrol altında

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.


Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınlarında bulunan ziraat alanında dumanların yükseldiğini gören Ayvacık Kavakdağ Orman Yangın Gözetleme Kulesi çalışanları, durumu Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve 92 personel sevk edilmişti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.


Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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