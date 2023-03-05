Ayvacık'ta develer depremzedeler yararına güreşti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bölgenin ünlü develerinin katılımıyla depremzedeler yararına deve güreşi düzenlendi.

Ayvacık ilçesinde sosyal sorumluluk projelerine destek veren Ayvacık Deveciler Derneği, bu kez ilçede depremzedeler yararına folklorik deve güreşleri düzenledi. Ayvacık Belediyesi Arenası'nda düzenlenen deve güreşlerine Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'den 170'e yakın deve katıldı.

Bölgede önemli bir gelenek olarak her yıl düzenlenen folklorik deve güreşleri gösterimi bu yıl depremzedeler yararına düzenlendi. Ayvacık Deveciler Derneği Başkanı Müjdat Bayram, deve güreşleri gösteriminden elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağını ifade etti.

Bugün saat 11.00'de depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için toplu dua okunmasıyla başlayan deve güreşleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından develer depremzedeler yararına sahaya indi. Deve güreşleri gösteriminde bu yıl müzik ve eğlence programları da yapılmadı. Deve güreşine çevre il ve ilçelerden yüzlerce kişi katıldı.