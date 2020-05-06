Ayvacık'ta eğitim yatırımları devam ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde eğitim yatırımları devam ediyor.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Milli Eğitim Bakanlığınca ödeneği gönderilen ve İl Özel İdaresi tarafından yapım işine başlanan Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik tarafından Vali Orhan Tavlı'ya; Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 1. kat kolon imalatlarının tamamlandığı, 1. kat tabliye demir ve kalıp imalatlarına başlanıldığı, bodrum kat ve 1. kat tuğla duvar imalatlarının devam ettiği bilgisi verildi.

İl Özel İdaresi tarafından 6 Milyon 740 bin lira proje bedeli ile çalışmaları devam eden 24 derslikten oluşacak Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde spor salonu, kütüphane, çok amaçlı salon, sığınak, kantin, idari birimler, biyoloji, kimya, fizik laboratuvarları yer alacak.