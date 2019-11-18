İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvacık'ta 'havut hayrı'

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Deveciler Derneği tarafından ’havut hayrı’ yapıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Deveciler Derneği tarafından 'havut hayrı' yapıldı.


Ayvacık Belediyesi Deve Güreşi Arenası'nda yaklaşık 30 devenin katılımıyla gerçekleştirilen hayırda, develere havut bağlanırken, hayra katılan vatandaşlara da lokma, peynir ve tatlı ikram edildi.


Ayvacık Deveciler Derneği Başkanı Müjdat Bayram, hayrın her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, hayra katılan vatandaşlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.