Ayvacık'ta 'havut hayrı'

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Deveciler Derneği tarafından 'havut hayrı' yapıldı.

Ayvacık Belediyesi Deve Güreşi Arenası'nda yaklaşık 30 devenin katılımıyla gerçekleştirilen hayırda, develere havut bağlanırken, hayra katılan vatandaşlara da lokma, peynir ve tatlı ikram edildi.

Ayvacık Deveciler Derneği Başkanı Müjdat Bayram, hayrın her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, hayra katılan vatandaşlara teşekkür etti.