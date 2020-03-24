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Ayvacık'ta hijyen denetimi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde koronavirüse karşı gıda ile temas eden iş yerleri için denetimler sıklaştırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde koronavirüse karşı gıda ile temas eden iş yerleri için denetimler sıklaştırıldı.


Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediye Zabıta Amirliği, Toplum Sağlığı Merkezi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası görevlilerince ilçedeki iş yerleri denetlendi. Gıda ile temas eden iş yerlerinde hijyen ve kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetim yapan ekipler, denetimlere uyulması konusunda iş yerlerine uyarılar yaptı. Ekipler, ilçede bulunan market, kasap, fırın ve unlu mamul üreten yerlerde gerekli denetimleri sıklaştırarak halkın sağlıklı ürün tüketmesini sağladıklarını ifade ederken, ihtarlara uymayanlara cezaî müeyyide uygulayacaklarını söylediler.

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