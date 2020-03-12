İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvacık'ta İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. yıl dönümü kutlandı

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 99.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yılı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kutlandı.


Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Kaymakam Cevat Çelik, Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa bir film gösterisi yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.