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Ayvacık'ta metruk bina yangını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Ümmühan Mahallesi Yukarı Gölcük Sokak'taki bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.


Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında metruk bina kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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