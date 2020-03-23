Ayvacık'ta motorsiklet kazası: 1 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kamyonetin çarptığı motorsiklet sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kamyonetin çarptığı motorsiklet sürücüsü yaralandı.
Küçükkuyu'da sanayi kavşağındaki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, Salih A.'nın kullandığı 35 ALC 941 plakalı kamyonet, plakası bulunmayan Serkan Karışık idaresindeki motorsiklete çarptı. Serkan Karışık (37) yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.