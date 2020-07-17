Ayvacık'ta motosiklet kazası: 1 yaralı

Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ayvacık ilçesi yakınlarında bir motorsikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık ilçesi yakınlarında bir motorsikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Ferit Topçu idaresindeki 07 LJT 87 plakalı motorsiklet, sürücünün motorsikleti mıcıra kaptırması sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Topçu yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.