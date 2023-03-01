Ayvacık'ta Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombası imha edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombası jandarma ekiplerince imha edildi.

Ayvacık'ın Dibekli köyündeki bir arazide köylüler tarafından 2 el bombası bulundu. Köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bomba imha ekipleri, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombasını çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde imha etti.