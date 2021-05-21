Ayvacık'ta şiddetli fırtına etkili oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bazı evlerin çatısı uçarken, bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlar da devrildi.

Ayvacık ilçesinde bu sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli fırtına, Ayvacık ve Küçükkuyu beldesinde ağaçları devirdi. Küçükkuyu beldesi ile Dibekli, Büyükhusun, Korubaşı ve Sazlı köylerinde bazı ev ve damların çatıları uçtu. İlçe genelinde elektrik direklerinin devrilmesi sonucu bazı köylerde elektrikler kesilirken, UEDAŞ ekipleri onarım çalışması yapıyor. Evlerin üzerindeki kiremit parçalarının düşmesi sonucu da bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Etkili olan şiddetli fırtına sonrasında özel idare ve AFAD ekipleri hasar alan köylerde incelemelerde bulunurken, fırtına sonrasında cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapılıyor.