Ayvacık'ta şiddetli lodos etkili oluyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şiddetli lodos etkili oluyor. İlçede bazı ağaçlar devrilirken, belediye ekipleri anons yaparak vatandaşları lodosa karşı uyarıyor.

Ayvacık ilçesinde lodos sebebiyle ağaçlar devrildi. Elektrik telleri üzerine devrilen ağaçlar ve telefon direkleri yüzünden eklektiklerde kopmalar yaşandı. İlçede kopan elektrik telleri için çalışma başlatılırken, devrilen ağaçlar da yol üzerlerinden kaldırılıyor.

Lodos sebebiyle Ayvacık'ın Çiftlik Mahallesi'nde 2 ulaşım yolundan birinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 1 nolu ulaşım yolu kapandı. Ekipler, yol üzerine devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.