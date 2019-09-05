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Ayvacık'ta sonbahar panayırı

Ayvacık ilçesinde bu yıl son bahar panayırının ikincisi yapılacak.

26 Eylül'de başlayacak olan panayır 29 Eylül'de sona erecek.


Panayırın bu yıl 2. defa düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayvacık Belediyesi, eylül ayının son haftasında panayırı vatandaşlarla buluşturacak. Belediye Başkanı Mesut Bayram gazetecilere yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep sonrasında panayırımızın bu yıl ikincisini düzenlemeye karar verdik. Bahar panayırımız gibi güz panayırımız da bölgenin en büyüğü olacak. Şu an hazırlıklara başladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da panayırımızı Ezine ve Bayramiç gibi yılda iki kez düzenleyeceğiz” dedi.

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