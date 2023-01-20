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Ayvacık'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Ayvacık ilçesinde şüpheli S.O'nun evinde adli arama yaptı. Aramada, 2 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal objeler, ruhsatı bulunmayan tabanca, tabancaya ait şarjör, 727 mermi ele geçirildi.


Hakkında adli işlem yapılan S.O. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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