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Ayvacık'ta trafik denetimleri

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bayram tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bayram tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Belde girişinde polis ve jandarma trafik ekipleri gündüz-gece denetim gerçekleştiriyor.


Bayram tatili sebebiyle tatilini Çanakkale'nin Ayvacık, Ezine ve Bozcaada ilçelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar sebebiyle yollarda yoğunluk yaşanıyor. Çanakkale'nin Edremit Körfezi'nde yer alan Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi girişinde denetimler sıklaşırken, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik de trafik denetimlerine katılarak, sürücülere uyarılarda bulundu.


Kaymakam Çelik, ekipler tarafından durdurularak kontrol edilen araç sürücülerine çiçek, şapka ve poşet hediye ederken, araçlarda bulunan küçük çocuklara da düdük dağıttı. Kaymakam Çelik, uygulama noktasına gelen sürücülere iyi bayramlar dileyerek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları noktasında çeşitli uyarılarda bulundu.


Ayvacık ilçesi girişinde denetimler sıklaşırken, özellikle Küçükkuyu beldesindeki yollarda büyük yoğunluk yaşanıyor.

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