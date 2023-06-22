Ayvacık'ta üretilen Antep fıstığı kurulacak tesis ile markalaşacak

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 bin 650 dekar alanda ortalama 500 ton Antep fıstığı yetiştiriciliği yapan 8 köyün mahsulünün katma değer kazanacağı işleme ve paketleme tesisi kuruluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA), 2022 Yılı Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile desteklenmeye hak kazanan proje ile Ayvacık'ta 4 bin 650 dekar alanda ortalama 500 ton Antep fıstığı yetiştiriciliği yapan 8 köyün mahsulünün katma değer kazanacağı işleme ve paketleme tesisi kuruluyor.

Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yararlanıcısı olduğu proje ile kurulacak işleme ve paketleme tesisi ile Ayvacık'ta üretilen ürünlerin ilçe içinde işlenmesi ve paketlenmesi ile üreticilerimizin ürünlerine katma değer sağlanacak.

Gerçekleştirilen sözleşme töreninde Ayvacık Kaymakamı İlker Eker ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç tarafından Ayvacık Antep fıstığı adı altında markalaşma sürecinde üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede imzalar atıldı.

Çiftçilere iyi bir gelir kaynağı oluşturulması hedefleniyor

Projenin uygulama alanı Ayvacık ilçesinde Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılmakta olan üreticilerin yörede Antep fıstığına olan talep ve ilgiyi karşılamak, sürekliliği sağlamak, ekiliş alanlarını ve üretim miktarını artırmak hedefleniyor. Bu proje ile Ayvacık ilçesinde çoğunlukla; Ahmetçe, Sazlı, İlyasfakı, Kuruaba, Büyükhusun, Şapköy, Erecek ve Küçükçetmi köylerinde üretim yapan üreticiler hasat ettikleri ürünlerin işlenmesi ve paketlemesini yapma ikanı bulacak. Projenin faaliyete geçirilmesi ile bitkisel üretimde Antep fıstığı ve ürün çeşitliliğinin devamlılığı, yıl içindeki gelir dağılımının optimize edilmesi, iş gücünün yıl içine dağıtılması, çiftçilere iyi bir gelir kaynağının oluşturulması hedefleniyor. Alternatif ve karlı ürünler sağlamak için kaliteli üretimin il içi ve il dışı pazarlara satış yapılmasına da olanak sağlayacak. Ayrıca ilçede Ayvacık Antep fıstığı markası adı altında ilçede de üretim yapıldığı bilinecek.

Toplam bütçesi 2 milyon 540 bin 295,68 TL olan projede 1 milyon 905 bin 221,76 TL'lik tutar GMKA hibe desteği ile olarak sağlanacak.