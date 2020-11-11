Ayvacık'ta yüzlerce fidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında yüzlerce fidan ile toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin bir çok bölgesinde toprakla buluştu. Ülke genelinde olduğu gibi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de fidan dikimi gerçekleştirildi. Değirmendere mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkiler ile bir grup vatandaş katıldı.

Ayvacık Orman işletme Müdürü Murat Aksoy, “Geleceğe nefes” projesi kapsamında ilçede 800 adet fidanı toprakla buluşturduklarını ifade ederek, “Bugün milli ağaçlandırma günü. Bu sebeple fıstık çamı, çınar, akasya, selvi, akçaağaç cinsi fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bugün toplam 800 fidan dikiliyor” dedi.