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Ayvacık'taki okullardan İzmir'e 368 yardım kolisi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde deprem yaşayan ve okulları hasar görerek yeniden okullarına kavuşan Ayvacık’taki öğrencilerin aileleri, İzmir depreminde evleri hasar gören depremzedeler için 368 adet yardım kolisi topladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde deprem yaşayan ve okulları hasar görerek yeniden okullarına kavuşan Ayvacık'taki öğrencilerin aileleri, İzmir depreminde evleri hasar gören depremzedeler için 368 adet yardım kolisi topladı.


Çanakkale Valiliği tarafından başlatılan yardım toplama kampanyasına deprem bölgesi Ayvacık'tan 368 adet yardım kolisi toplandı. Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan duyurunun ardından harekete geçen öğrencilerin aileleri, İzmir depremzedeleri için toplam değeri 80 bin TL'yi bulan yardım kolilerini hazırlayarak, yetkililere teslim etti.


Deprem afetini yaşayan Ayvacık'ın Yukarıköy köyündeki 45 öğrencisi olan Yukarıköy İlkokulu'ndaki öğrenci velileri ise toplam 165 yardım kolisini hazırlayarak Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.


Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, Ayvacık'tan toplam 368 yardım kolisinin hazırlandığını ve İzmir'e gönderilmek üzere Çanakkale Valiliği'ne teslim edileceğini söyledi.

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