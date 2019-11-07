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Bağımlılık Çalıştayı, 3 kurumun işbirliğiyle Çanakkale'de düzenlenecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Yeşilay iş birliğiyle 22-23 Şubat 2020’de Çanakkale’de Bağımlılık Çalıştayı düzenlenecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Yeşilay iş birliğiyle 22-23 Şubat 2020'de Çanakkale'de Bağımlılık Çalıştayı düzenlenecek.


Çalıştay ile ilgili ÇOMÜ Senato Salonunda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına temsilciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale'de birçok kurumun desteğiyle yapılacak bu çalışmanın bir model olacağına inandığını ifade ederek, “Bu çalışma süreklilik arz etmeli. Toplumu sigara, alkol, madde ve çeşitli bağımlılıklardan kurtarma adına hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Çalışmalarımız kapsamında esaslı bir yol haritası çizeceğiz. Bilimsel anlamda çalışarak eylem planı hazırlayacağız. Bu bağımlılık konusuna, duyarlı insanlar olarak hep birlikte el atmamız gerekir. Zira zehirlenen bizim çocuklarımız, dolayısıyla geleceğimiz. Bu anaokulundan ilköğretime, aileden yükseköğretim kurumlarına, sivil toplumdan tüm devlet kurumlarına hepimizi ilgilendiren bir konudur. Toplumun tüm hücrelerine girip farkındalık oluşturacağız. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum” diyerek şehrin tüm kurumlarını bu çalışmaya katkı sunmaya davet etti.


Öğr. Gör. Salih Torlak'ın çalıştay içeriği ve amacına dair bilgilendirmesinin ardından tüm kurum ve kuruluş temsilcileri, ilerleyen aylarda Çanakkale'de düzenlenecek Bağımlılık Çalıştayı'na dair söz alarak değerlendirmelerde bulundular.

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