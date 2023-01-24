Bağışlanan organlarıyla 5 hastaya can olacak

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Cihan Poyraz'ın (51) ailesinin bağışladığı organları 5 hastaya can olacak.

Çanakkale'de 6 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu beyin kanaması teşhisiyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Cihan Poyraz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, Hemşire Gönül Pınarcıoğlu'nun yapmış olduğu görüşmeler sonrasında Cihan Poyraz'ın ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı.

Ekibin, organ nakil merkezleriyle temasa geçmesi sonucunda Cihan Poyraz'ın bir böbreği ve iki korneası Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, bir böbreği ve karaciğeri Bursa Uludağ Üniversitesinde bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr Hasan Keser, merhuma Allah'tan rahmet dilerken, örnek olacak duyarlı davranışlarından dolayı kederli ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Organ Bağışı Koordinasyon Birimi ekibine özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, “Yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli takdir alarak hastanemizi gururlandıran fedakar Koordinasyon ekibimiz Uz. Dr. Azem Ülkü, Hemşire Gönül Pınarcıoğlu, Yoğun Bakım Uzmanlarımız Uz. Dr. Y.Levent Uğur, Uz. Dr. Ayşen Erer, Uz. Dr. Ferhan Aydemir ve Yoğun Bakım hemşirelerimize teşekkür ediyorum" dedi.