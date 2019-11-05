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Bahçeşehir Koleji Türkiye'nin en büyük kıyı temizleme hareketini gerçekleştirdi

Çanakkale Bahçeşehir Koleji, “Tek evimiz dünya, bize temiz bırakın” sloganıyla Türkiye’nin en büyük kıyı temizliği hareketini gerçekleştirdi.

Çanakkale Bahçeşehir Koleji, “Tek evimiz dünya, bize temiz bırakın” sloganıyla Türkiye'nin en büyük kıyı temizliği hareketini gerçekleştirdi.


Başlatılan harekete Türkiye genelindeki kıyı illerinde kampüsü olan tüm Bahçeşehir Kolejleri eş zamanlı olarak katıldı. Çanakkale Kampüsü olarak velilerin, öğrencilerin, eğitimci ve idarecilerin iştirakiyle Çanakkale Yeni Kordon plajındaki atıklar temizlendi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Türkiye genelinde 60 kampüsten 14 bin 500 kişinin katıldığı bu etkinlikle 8 bin 350 kilometre kıyı (deniz, göl) şeridinin temizlendiğini, 36 ton çöp toplandığını ve bunun sürdürülebilir kalkınma hedefleri için önemli olduğunu ifade etti.

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