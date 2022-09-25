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Bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı, alevlerin arasında kalıp hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan, yaşlı adam rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan, yaşlı adam rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.


Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyünde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmayan Sabri Bayram(73), bahçesinde bulunan otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Alevlerden kaçmak isteyen Bayram, ateşin içinde kalarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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