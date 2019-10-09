BAJA TROIA TURKEY 2019'un tanıtım toplantısı yapıldı

Çanakkale Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde düzenlenecek olan BAJA TROIA TURKEY 2019'un basın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sabah saat 09:30'da Büyük Truva Otelinde yapılan kahvaltılı organizasyona Çanakkale Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Çanakkale İl Müdürü Aziz Sinan Alp ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu/TOSFED Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Kansu, İstanbul Off-Road Kulübü-İSOFF'dan BAJA TROIA TURKEY Yarış Koordinatörleri Selahattin Toper ve Hakan Betir de katıldı ve organizasyon ile ilgili bilgiler basın mensupları ile paylaşıldı.

Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve İsrail olmak üzere toplam 5 organizatör ülkenin katıldığı, 6 ayaklı uluslararası bir off-road yarış serisi olan EAST EUROPEAN TOUT TERRAIN SERIES'in 5. ayağı olan BAJA TROIA TURKEY, 17-20 Ekim tarihlerinde Çanakkale'de İSOFF organizasyonu ile koşulacak.

Ralli ve raid kategorilerinde koşulan 4 günlük yarışta, Türkiye'nin önde gelen otomobil yarışçıları ve aralarında tanınmış yarış takımı RALLIART'ın da yer aldığı 10 araç ile yabancı ekipler de start alıyor. Dev yarış, Çanakkale'nin tarihi ve doğal hazinelerinin Türkiye dışından katılan yarışçı ve seyirciler tarafından keşfedilmesi açısından da sayısız faydalar sağlıyor.

Basın toplantısında, heyecan verici organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Çanakkale Vali Yardımcısı Hasan Ongu, "2017'de başladığında İstanbul Off-Road kulübünün desteğiyle, Mustafa Kansu'nun çabalarıyla ve uluslararası çapta başlamış bu ralli Çanakkale'nin önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Ben de yeni yeni vakıf oluyorum. İlimizin saymakla bitiremeyeceği çok değerli kıymetleri var. Henüz üçüncüsü yapılıyor olmasına rağmen 'BAJA TROİA' rallisi de Çanakkale için önemli sembollerden biri olmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda da inşallah genişleyerek büyüyen bu ekibin katkılarıyla Çanakkale'yi temsil etmeye ve Çanakkale'nin önemli değerlerinden biri olmaya devam edecektir bu rallimiz. 17-20 Ekim tarihlerinde epey bir motor sesi duyacağız” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, slaytlar eşliğinde yarışlar ve yarışların gerçekleştirileceği parkurlar hakkında bilgiler verildi.