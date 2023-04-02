Çanakkale'nin Biga ilçesindeki 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Bakacak Barajı'nda, yeterli yağışlar olmaması sebebiyle yaklaşık 20 milyon metreküp su kaldı. Biga Sulama Birliği tarafından çiftçilere yönelik yapılan duyuru da ise, “Biga Sulama Birliğimiz tarafından işletilen Bakacak Barajı Sulama Tesisi, Bakacak Barajı'ndaki mevcut su miktarının düşük olması nedeniyle, 2023 yılı sulama sezonu için işletmeye açılmayacaktır” denildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 1990'da temeli atılan Bakacak Barajı 1999'da hizmete girdi. 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajda su, hizmete açılmasının üzerinden geçen 24 yılın ardından yaşanan kuraklık ve yağış miktarının azlığı sebebiyle su seviyesi azaldı. Tarım alanlarının sulandığı barajın su seviyesi, yeterince beklenen yağış olmayınca Nisan ayı itibariyle yaklaşık 20 milyon metreküpte kaldı.

Biga'da 260 bin dekar tarımsal sulama alanı bulunuyor

Biga ilçesinde 604 bin 220 dekar işlenebilir tarım arazisinin 260 bin dekar alanı sulamaya elverişli tarım arazisi. Bölgede 260 bin dekar sulama elverişli arazilerin 228 bin 750 dekar alanı sulanabiliyor. 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Bakacak Barajı ise, toplam 8 bin 460 hektar tarımsal sulama alanına sahip.

Bakacak Barajı Sulama Tesisi, 2023 yılı sulama sezonu için işletmeye açılmayacak

Bakacak Barajı'ndaki yaklaşık 20 milyon metreküp su seviyesi nedeniyle, Biga Sulama Birliği tarafından çiftçilere yönelik yapılan duyuru da, Bakacak Barajı Sulama Tesisinin, Bakacak Barajı'ndaki mevcut su miktarının düşük olması nedeniyle, 2023 yılı sulama sezonu için işletmeye açılmayacağı bildirildi. Biga Sulama Birliği internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Biga Sulama Birliğimiz tarafından işletilen Bakacak Barajı Sulama Tesisi, Bakacak Barajı'ndaki mevcut su miktarının düşük olması nedeniyle, 2023 yılı sulama sezonu için işletmeye açılmayacaktır. Kendi imkanlarıyla (artezyen, derin kuyu, çay yatağı gibi) ekim yapmak isteyen çiftçiler birliğimize beyan vermek şartıyla ekim yapabileceklerdir. Tüm çiftçilerimize duyurulur” denildi.