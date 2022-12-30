Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden “Rüzgar Alayı”na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

“Rüzgar Alayı” olarak bilinen 5'inci Komando Alay Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.

Daha sonra Şehitler Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Akar ve komutanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müftü Celal Atasoy'un daveti üzerine Bakan Akar, komutanlarla birlikte Gökçeada Müftülüğünü de ziyaret etti.