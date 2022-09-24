Bakan Ersoy, Çanakkale savaşlarında batan Lundy gemisine daldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları sırasında batırılan 14 geminin yer aldığı Gelibolu Tarihî Sualtı Parkı'nda Lundy gemisine anı dalışı gerçekleştirdi.

Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin destansı batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. 107 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemleri geçtiğimiz yıl Ekim ayında dalış meraklılarına açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda 27 metre derinlikte bulunan Lundy baktığına anı dalışı gerçekleştirdi.

Dalış sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Bizim beklentilerimizin üzerinde çok temiz bir hava ile karşılaştık Çanakkale'de. Biliyorsunuz Kültür Yolu Festivalinin sonuna doğru yaklaştık. 16 Ağustos tarihinde başlayan festival çok yoğun bir şekilde devam etti. Etkinliklere çok büyük bir katılım oldu, buda bizi oldukça sevindirdi. Dün gerçekleşen etkinliğe 35 bin kişi katılmış. Demek ki Çanakkale'de yaptığımız her şeyin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Böyle bir ihtiyaçta varmış Çanakkale'de, herkes tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok etkinliğe yüksek katılım oldu. Özellikle Çanakkale'de bu etkinliğin tarihini belirlerken, sezonun uzaması için bu tarihi seçmiştik. Sonucu da olumlu oldu” dedi.

“Tarihi bir dalış yaptık”

Tarihi bir dalış gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, “Geçen sene Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte dalış merkezini hayata geçirmiştik. Bu yılda yurt dışından çok fazla dalış turisti Çanakkale'ye gelmeye başladı. Önümüzdeki sene bu rakamların daha da fazla artacağını umuyoruz. Bugün bizde Suvla koyunda tarihi bir dalış yaptık. Orada Lundy batığı var, 1904 yılında yapılmış bir gemi Çanakkale savaşları sırasında mayın tarama gemisine çevrilmiş. İngilizler bölgeden çekilirken gemi batmış. En güzel yanıkken batıkken formunu korumuş, gemi üzerinde gezerken hissiyatına kapılabiliyorsunuz. Açıkçası deniz suyu da çok iyiydi. Demek ki Çanakkale'de sezonu uzatmak lazım. Hem festivalin tarihini bu tarihe denk getirerek hemde dalışı daha popüler hale getirerek inşallah sezonu uzatacağız. Alan başkanlığımız ile birlikte farklı çalışmalar da yapıyoruz. Yürüyüş yollarıyla ilgili çalışmalar var. İnşallah burada sportif olarak da sezonu uzatmak istiyoruz. Sadece dalış değil, doğal ortamda yütüyüş koşu gibi etkinlikler de olacak” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye olmak üzere dünya da tanıtımını yapmak istiyoruz”

Bakan Ersoy konuşmasının devamında ise, “Yarında biliyorsunuz ki Gelibolu Maratonumuz var. İnşallah onunla da bu yürüyüş ortamının başta Türkiye olmak üzere dünya da tanıtımını yapmak istiyoruz. Çünkü Treaking ve bisikletin de çok yeri var dünyada. Burada doğal sporları ön plana çıkararak Çanakkale'nin sezonunu, kültür ve sanatı da ekleyerek uzatacağız. Ben zaten her sabah yürüyorum, çok da keyif alıyorum. Yarın 10K'ya katılacağım, inşallah yarın o yürüyüşü tamamlayacağım. Akşamları etkinlikler gündüz spor gayet keyifli Çanakkale. Bence her geçen gün popülaritesi artacak” dedi

Kaşdemir: “Dünyada ilk defa 1'inci dünya Savaşı temalı sualtı parkı oluştu”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Kültür ve turizm bakanlığımız tarafından festival çok güzel karşılık buldu. Sayın bakanımızın talimatlarıyla burada geçen sene sualtı parkı oluşturmuştuk. Dünyada ilk defa 1'inci dünya Savaşı temalı sualtı parkı oluştu. 14 ayrı dalış noktamız var. Şu anda dalış meraklıları buraya gelmeye başladı. Çanakkale hem kültürün hem sanatın hem de turizmin kenti olmaya aday. O yüzden biz herkesi Çanakkale'de misafir etmek istiyoruz. Sualtı bozulmamış harika bir ortamda insanların çok mutlu olacağını düşünüyoruz” dedi.