Bakan Ersoy, Gelibolu Maratonu'na katıldı

Troya Kültür Yolu festivali çerçevesinde düzenlenen Gelibolu Maratonu'na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' çerçevesinde düzenlenen 'Troya Kültür Yolu Festivali' devam ediyor. 16-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalin son gününde Gelibolu Maratonu düzenlendi. 3 bini aşkın kişinin katıldığı Gelibolu Maratonu sabah saat 09.00'da Kilitbahir Kalesi önünden başladı. Maratona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Maraton öncesinde açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin marka değerine büyük katkı sağlayan Kültür Yolu Festivalleri etkinliğinde Çanakkale etabının son aşamasına geliyoruz. Etkinliklere ayın 16'sında başladık, 42 ayrı noktada binden fazla sanatçının katılımıyla 112 etkinlik gerçekleştirildi. Katılımım çok büyük olduğu bir organizasyon oldu, beklentilerimizin çok üzerinde Çanakkaleliler festivaline ilgi gösterdiler. Bugün de son etkinliğimiz olan Gelibolu Maratonu'nu koşacağız. 42K, 21K ve 10K etaplarımız var. Dileyenler 1915 Anı Maratonu'nda yürüyebilirler, koşabilirler. Hem kültür hem sanat hem de spordan 7'den 70'e herkesin katıldığı birçok etkinliğin gerçekleştirildiği bu tarz festivallerin hem ülkemize hem de festivallerin gerçekleştirildiği illerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.

"Çanakkale'mizin dünyada markalaşmasına fayda olacak diye düşünüyorum"

Bakan Ersoy sözlerinin devamında ise, "Normalde de her sabah 10 KM yürüyorum. O yüzden rutin yürüyüşümü yapacağım diyebilirim. Tabii ben koşmuyorum ama hızlı yürüyüş yapıyorum. Keyifli olacak. Bugün hava da çok güzel. Büyük koşu Kilitbahir'deki bu alandan başlayacak ve sona erecek. İnşallah Çanakkale'mizin dünyada da markalaşmasına fayda olacak diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Maratona, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.