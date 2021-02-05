Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunda yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti

Bakan Karaismailoğlu ‘kedi yoluna' çıkarak Asya'dan Avrupa yakasına geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün sabah saatlerinde Çanakkale'ye gelerek, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikte yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan ‘kedi yolu'na çıktı. Lapseki ilçesindeki şantiyeden ‘kedi yolu'na çıkan Bakan Karaismailoğlu yürüyerek Asya'dan Avrupa yakasına yani Lapseki'den Gelibolu'ya yürüyerek geçti.