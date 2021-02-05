İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunda yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Karaismailoğlu ‘kedi yoluna' çıkarak Asya'dan Avrupa yakasına geçti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün sabah saatlerinde Çanakkale'ye gelerek, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle birlikte yapımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan ‘kedi yolu'na çıktı. Lapseki ilçesindeki şantiyeden ‘kedi yolu'na çıkan Bakan Karaismailoğlu yürüyerek Asya'dan Avrupa yakasına yani Lapseki'den Gelibolu'ya yürüyerek geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.