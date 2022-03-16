Bakan Karaismailoğlu: “1915 Çanakkale Köprüsü'nde işlerimiz tamam”

ÇANAKKALE (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cuma günü açılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. İşlerimiz tamam, artık ortalığı toparlıyoruz. Bu köprü üzerinde binlerce matematik formülü var. O yüzden gurur vesilesi bu köprü” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Cuma günü açılışı gerçekleşecek 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki son çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu'na Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve belediye başkanları da eşlik etti.

“Bu köprü üzerinde binlerce matematik formülü var”

Lapseki şantiyesinden otobüse binen heyet Asya'dan Avrupa'ya geçerek son çalışmaları gözden geçirdi. Bakan Karaismailoğlu köprü çalışmaları hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cuma günü açılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. İşlerimiz tamam, artık ortalığı toparlıyoruz. Tabii, dünyanın en kıymetli işlerinden bir tanesi. Böyle bir gurur projeyi ülkemize kazandırmanın onur ve gururunu taşıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü son 20 yılın ülkemizin ulaştırma- altyapı çağının en nitelikli eserlerinden bir tanesi. Köprü, planlanandan 1,5 yıl önce bitiyor bu da ekonomimize çok büyük katkı ve tasarruf sağlayarak, yüzyıllar boyu ülkemize ve milletimize hizmet edecek. Bu ülkedeki; istihdamın, üretimin, ihracatın ve teknolojinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Çok heyecanlıyız, dünyanın en geniş açıklıklı köprüsünü yapmak, 318 metre gibi sembol ölçülerle yapmak. Bu köprü üzerinde binlerce matematik formülü var. O yüzden gurur vesilesi bu köprü” dedi.