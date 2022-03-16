Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 18 Mart Cuma günü gerçekleşecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprüdeki son çalışmaları havadan inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolunun hizmete alımına günler kala Çanakkale'ye geldi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu, havadan da denetimlerini yaptı. 18 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılacak olan köprüde her şey tamamlandı.