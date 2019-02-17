Bakan Varank: "Ezine Gıda, İhtisas OSB global bir proje"

Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB Lansman Toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gıda, aslında stratejik bir ürün. Dolayısıyla bugün burada attığımız adım, sadece bir Türkiye projesi değil, global bir proje” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ezine ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Bakan Varank, daha sonra Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin kurulacağı alanda incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB Lansman Toplantısına katıldı. Toplantı da Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, daire müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ezine, Gıda İhtisas OSB'nin bir Çanakkale projesi olmaktan öte Türkiye projesi olduğunu söyledi. Bakan Varank, “Hatta global bir proje. Bundan iki sene önce dost ve kardeş Katar'a abluka uygulandığında Katar çok zor durumda kalmıştı. Bu abluka ile bütün yolları kapayan, lojistik imkanları kapanan Katar, en çok neye ihtiyaç duymuştu biliyor musunuz? Et, süt ve yumurtaya. Dolayısıyla günümüzde gıda çok farklı anlamlar içeren ürünlere karşılık geliyor. Gıda, aslında stratejik bir ürün. Dolayısıyla bugün burada attığımız adım, sadece bir Türkiye projesi değil, global bir proje" dedi.

Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin kamulaştırılması çalışmalarını tamamladıklarını ve bunun için 8,5 milyon lira harcadıklarını ifade eden Bakan Varank, "Burada 91 sanayi parselimiz var. Ana yollar asfaltlar hazır. Su ihtiyacı için DSİ sondaj vurdu. Bakanlık olarak Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB'mizin inşallah en kısa zamanda alt yapı ihalesi yapılacak. Ben burada bunun sözünü size veriyorum. Şimdiden parsel tahsisi için başvuran firmalarımızın olduğunu biliyorum. Aslında burasının yurt dışından da oldukça iyi yatırımcılar çekeceğine ben tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü burası her şeyi üretebileceğimiz muhteşem bir coğrafya. Çiftçimizi, sanayicimizi ve il halkını aynı anda ihya edecek bir proje. Bu projede bakanlıkça yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

30 bin kişiye iş imkanı

Bakan Varank, Ezine'de doğrudan 8 bin, dolaylı olarak 30 binin üzerinde iş imkanı oluşturacak bir kümelenmeye sebebiyet vermiş olacaklarını belirtti. Bakan Varank, "Üretim zincirinin tüm tarafları bu işten kazançlı çıkacak. OSB'de üretim yapmak ölçek artışlarını da beraberinde getirecek. Tarım ve gıda ihracat rakamlarımızı inceledim. 2018'de ciddi bir sıçrama görülüyor. İnşallah bu attığımız adımlarla ihracatta da rekorlar kıracağımıza ben eminim. Bütün kalbimle inanıyorum. Benim için bu OSB'yi önemli kılan bir diğer özelliği de ekolojik dengeye sağladığı katkı. Bu muazzam coğrafya ihtisas OSB'nin sahip olacağı arıtma tesisi sayesinde en ufak bir yara almayacak. Hatta OSB dışındaki fabrikaları da buraya çekerek onların çevreye verdiği zararları da ortadan kaldıracak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin tanıtım filminin gösterimi yapıldı.