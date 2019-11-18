Bal-Göç Derneğinden Naim Süleymanoğlu mesajı

Çanakkale Balkan Göçmenleri (Bal-Göç) Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Uslu, rekortmen sporcu Naim Sülemanoğlu'nun ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ahmet Uslu tarafından "Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz" başlığı ile yayımlanan mesajda, "Dünya spor tarihinde kırılması imkansız halter rekorlarıyla birçok başarıya imza atan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kendisini rahmetle minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verilerek Süleymanoğlu'nun Bulgaristan Ahatlı'da dünyaya geldiği ve 46 defa rekor kırdığı vurgulandı.

İlk dünya rekorunu kırdığında henüz 15 yaşında olan Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçilmiş; 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda ise üç kez olimpiyat şampiyonu olmuştu. 8 kez dünya şampiyonu olup, 46 kere de dünya rekoru kıran spor otoriteleri tarafından 'bütün zamanların en iyi haltercisi' olarak değerlendirilen Süleymanoğlu, 1988 yılında Time dergisine de kapak olmayı başarmıştı.