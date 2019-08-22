Çanakkale'de Balaban tepe maden bölgesindeki muhtarlar bilgilendirildi.

Çanakkale İl Özel İdaresinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Alpaslan Baysal, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Çanakkale Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Ozan Hacıalioğlu, AFAD Müdürü Levent Yılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Sezer, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, DSİ 252. Şube Müdürü Aydın Öztürk ve Çanakkale Merkez, Bayramiç ve Çan köylerinin muhtarları katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat tarafından; bölge ile ilgili, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 yılı ve 2001 yılında başlatıldığını, bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alındığı, maden sahası ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporunun, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda; altın-gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verildiği aktarıldı. Kirazlı altın-gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan dava, Danıştay ilgili Dairesi tarafından oy birliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğu ve tesisin faaliyete geçtiğinde etrafında bulunan tüm yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının izlenmesi İl Müdürlüğü gözetiminde akredite laboratuvar aracılığıyla 11 noktadan toprak, takriben 24 noktadan su numuneleri alınarak kontrollerin yapıldığı bu kontrollerin ayda bir kez rutin ve habersiz olarak yapılacağı bilgisi muhtarlara anlatıldı.

DSİ 252. Şube Müdürü Aydın Öztürk tarafından; Çanakkale merkez ilçe içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndan maden işletme tesisine Devlet Su İşleri tarafından hiçbir şekilde su verilmeyeceği, Çan Kumarlar köyü sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından inşası devam eden Altınzeybek Göleti'nden maden işletme tesisinin su ihtiyacı karşılanacağı, Maden Zenginleştirme Tesisi, Atikhisar Barajı yağış havzasının dışında olduğu, Çanakkale'nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na zarar verecek herhangi bir faaliyet yürütülmediği bilgisi muhtarlarla paylaşıldı.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2016 tarihli olurları ile verilen izin kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 2017 yılında kesimine başlanan ve maden sahasında kesimi yapılan toplam 13 bin 400 adet ağacın olduğunu, madencilik faaliyeti sonlandığında, madencilik şirketi tarafından Rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Orman Bölge Müdürlüğümüze teslim edileceğini ve bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürüleceği bilgisi muhtarlara anlatıldı.

Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı tarafından ise, maden sahası bölgesinde bulunan su kaynakları ve çeşmelerden rutin olarak su numunesi aldıklarını halk sağlığı için devamlı kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından değerlendirmede bulunan Vali Orhan Tavlı, şirketin tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesi ilgili kurumlar ve valilik tarafından bizzat takip edileceğini ve ÇED raporuna aykırı herhangi bir işleme asla müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılması için çalışacaklarını belirten Vali Orhan Tavlı, destanlar şehri Çanakkale'nin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek Türkiye'nin en yaşanılabilir, en ulaşılabilir ili olması için bugüne kadar en üst seviyede gayret gösterdiklerini bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından köy muhtarlarının bölge ile ilgili soruları kurum müdürleri tarafından cevaplandırıldı.