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Balık yerine naylon poşet yakaladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Adnan Atlı, attığı ağları toplamak için gittiği Mıhlı sahili açıklarında teknesinin pervanesine çok sayıda naylon poşetin takılması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Adnan Atlı, attığı ağları toplamak için gittiği Mıhlı sahili açıklarında teknesinin pervanesine çok sayıda naylon poşetin takılması nedeniyle zor anlar yaşadı.


Kanca ile uzun süre uğraşıp naylon poşetleri pervaneden temizlediğini söyleyen Adnan Atlı, çok sayıda naylon poşetin de ağlarına takılmış olduğunu ifade etti. Atlı o mevkide yüzlerce naylon poşetin denizin üzerinde olduğunu ve bu poşetleri incelediğinde büyük teknelerin balık koydukları kasaların ambalaj poşeti olduğunu iddia etti. Poşetli alandan kürek yardımı ile çıktığını belirten Atlı, Sahil Güvenlik Karakoluna gidip durumu anlatacağını söyledi.

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