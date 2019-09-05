Balıkçılarda çeşit arttı, fiyat düştü

Av yasağın kaldırılıp sezonun açılmasıyla birlikte balık tezgahlarındaki ürün bolluğu da arttı. Ürün bolluğunun artması sonrası fiyatlardaki ciddi düşüş de vatandaşların balığa olan talebini arttırdı. Çanakkaleli Balıkçı Tuncay Dinç, av yasağının kalkması sonrası konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların ilerleyen günlerde daha düşeceğini ön gördüklerini söyledi.

Sezonun açılmasıyla ürün çeşitliliğinin arttığını vurgulayan Tuncay Dinç, “Şu an fiyatlar düştü, çeşit bollaştı. Mesela; istavrit, hamsi, Karadeniz mezgit, sardalya bollaştı. Fiyatlar şu an düşük. Hatta biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Ürün çeşidi bundan sonra daha da bollaşır. Ama bu sene palamut biraz zor. Çünkü havalar sıcak gitti. Bu sebeple palamut maalesef kıt” şeklinde konuştu.