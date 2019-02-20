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Balıklıçeşme Ortaokulu Hentbol Takımı ödüllendirildi

Çanakkale’de 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarda il birincisi olan Balıklıçeşme Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı ve il üçüncüsü olan Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, Biga Kaymakam Mustafa Can tarafından ödüllendirdi.

Çanakkale'de 13-15 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarda il birincisi olan Balıklıçeşme Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol Takımı ve il üçüncüsü olan Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, Biga Kaymakam Mustafa Can tarafından ödüllendirdi.


Başarılı olan öğrencilere ve Beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Toygur'a ödülleri Kaymakam Mustafa Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen tarafından verildi. Balıklıçeşme Ortaokulu Yıldız Erkek Hentbol Takımı bölge finallerinde Çanakkale'yi temsil edecek. Başarılı öğrenciler daha sonra Biga Ticaret Borsasını ziyaret etti. Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin ve Bülent Baş tarafından karşılanan öğrenciler hediyeleri takdim edildi.

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