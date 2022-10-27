Bankta oturan kadın, silah ile vurularak hayatını kaybetti

Çanakkale'de bir kadın parkta bulunan bankta otururken arkasından gelen şüpheli veya şüpheliler tarafından silah ile vurularak öldürüldü.

Olay, Çanakkale merkez Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bankta oturan İpek Kürşat (36), henüz kimliği bilinmeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silah ile vuruldu. Parkta bulunan çocuklar ve yetişkinler panikle etrafa kaçışırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kürşat'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek Kürşat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.